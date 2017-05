Lavoro: Rosato, emendamenti del Pd non riguardano i voucher

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Gli emendamenti del Pd non hanno nulla a che fare con i voucher: per le imprese si prevede un contratto adeguato per le prestazioni occasionali e per le famiglie uno strumento agevole e tracciabile. Su questo c'era un impegno a non lasciare prevalere la logica dell'economia sommersa e useremo l'occasione della manovra per risolvere questo vuoto normativo che si è creato con l'approvazione dei voucher". Così risponde Ettore Rosato, capogruppo Pd, a chi al telefono gli domanda se confermi l'intenzione di intervenire sul tema voucher nella "manovrina".