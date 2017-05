P.a.: assenteismo Ibc, dipendenti ora anche indagati

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Non è più contro ignoti il fascicolo della Procura di Bologna per truffa ai danni dello Stato sui presunti casi di assenteismo all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna. Il Pm Michela Guidi, che insieme al procuratore Giuseppe Amato coordina le indagini della polizia tributaria del comando provinciale della Guardia di Finanza ha infatti proceduto alle iscrizioni nel registro degli indagati dei dipendenti. Secondo quanto si apprende il numero degli indagati corrisponderebbe a quello delle persone già sottoposte a procedimento disciplinare, cioé 14. La Guardia di Finanza, che nei giorni scorsi è stata ad acquisire atti nella sede dell'Ibc, proseguirà con gli accertamenti. L'11 maggio la Regione ha deciso di licenziare un dipendente, il primo per cui era stato aperto un procedimento subito dopo la messa in onda da parte di 'Striscia la notizia' del servizio che denunciava casi di assenteismo a inizio aprile.(ANSA).