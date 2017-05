Guasto elettrico a stazione Termini, treni bloccati

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Traffico ferroviario paralizzato alla stazione Termini di Roma da circa mezz'ora per un problema elettrico ad un apparato che regola la circolazione, secondo quanto si apprende da Ferrovie dello Stato. I treni non entrano e non escono dalla stazione dopo che sono scattati i sistemi di sicurezza. Centinaia i passeggeri in attesa. I tecnici sono intervenuti all'interno di una cabina di servizio per cercare di risolvere il problema.