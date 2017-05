Stazione Termini in tilt: circolazione sospesa nel nodo di Roma

«Per un guasto tecnico nella stazione di Roma Termini, il traffico ferroviario nel Nodo di Roma è sospeso dalle 19.10». E’ quanto scrive Rete ferroviaria italiana nel proprio sito. «In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di Rfi».

E’ stato il principio di incendio nella cabina di controllo a paralizzare il traffico ferroviario a Termini. Lo si apprende da fonti della polizia ferroviaria (Polfer). A quanto riferito, non ci sono intossicati o feriti e il principio d’incendio è stato subito spento. Al momento l'ipotesi è che ci sia stato un guasto a un macchinario. Il locale sarebbe sorvegliato e dotato di sistema di allarme.

Per il momento sembra esclusa l’origine dolosa e si ipotizza un corto circuito per il principio d’incendio che ha colpito la centralina di controllo della stazione Termini. E’ quanto si apprende da fonti della Polfer. Le partenze stanno lentamente riprendendo, ma c'è da smaltire tutto l’arretrato accumulato dalle 19.10 circa, quando la stazione è andata in tilt. Risulta difficile informare i passeggeri perchè anche parte degli altoparlanti sono in tilt e gli annunci sono udibili solo in una zona di Termini.