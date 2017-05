Trump a Riad porta armi per 110 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Aerei, navi e bombe di precisione. Ma anche un sofisticato sistema radar anti-missile. Il tutto per un totale di circa 110 miliardi di dollari. Il pacchetto è quello che Donald Trump si appresta a vendere all'Arabia Saudita, prima tappa del tour che in otto giorni lo porterà anche in Israele, Vaticano, e poi al vertice Nato di Bruxelles il 25 maggio e al G7 di Taormina il 26 e 27 maggio. Al fianco del presidente americano, oltre a tutti i suoi più stretti collaboratori, anche la first lady Melania e la figlia Ivanka. Con Riad non dovrebbero esserci problemi. La 'lista della spesa' dei sauditi è stata consegnata nelle mani del genero del presidente americano, Jared Kushner, in occasione della visita a Washington di una delegazione saudita lo scorso primo maggio. E Kushner avrebbe alzato il telefono per contrattare il prezzo direttamente con la numero uno di Lockheed Martin, Marillyn Hewson. Una trattativa durata qualche ora e che ha portato alla chiusura dell'affare.