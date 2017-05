Termini in tilt: Rfi, circolazione in graduale ripresa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma sta gradualmente riprendendo dopo il guasto tecnico. E' quanto rende noto Rfi. Alle 20 circa - spiega una nota - è stata riattivata la centralina di alimentazione elettrica dei sistemi di controllo e gestione del traffico ferroviario del Posto centrale di Roma Termini. Gli operatori hanno verificato la piena funzionalità dei sistemi informatici e hanno ripreso il controllo del traffico ferroviario. I treni, che erano stati fermati in linea e nelle stazioni per garantire la sicurezza, hanno ripreso ad andare anche se il traffico, sia regionale che a lunga percorrenza, registra ancora forti ritardi. I tecnici di Rfi, concluse le operazioni di riparazione del guasto, sono al lavoro per stabilire le cause del problema che si è verificato.