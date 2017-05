Trump a Riad, primo viaggio all'estero

(ANSA) - RIAD, 20 MAG - Il presidente degli Usa, Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è atterrato a Riad, prima tappa del suo primo viaggio all'estero da quando è stato eletto. E' il primo viaggio della coppia all'estero. Le altre tappe includono Israele, Città del Vaticano, Roma, Bruxelles e il G7 a Taormina. A Riad sia la moglie che la figlia del presidente Donald Trump hanno scelto di presentarsi senza il velo. Melania è scesa dall'Air Force One indossando una tuta nera morbida a maniche lunghe, stretta in vita da un cintura dorato, e a capo scoperto, sottolinea una nota della Casa Bianca. Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, che accompagnano il presidente Usa in questo viaggio, sono scesi dal retro dell'aereo insieme allo staff presidenziale . Ivanka, precisa una nota della Casa Bianca, indossa un abito a maniche lunghe e anche lei senza il velo.