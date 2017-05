(ANSA) - KABUL, 20 MAG - Aspri scontri sono in corso nella provincia di Ghazni (Afghanistan nord-orientale) dove i talebani hanno attaccato ieri sera il capoluogo, Ghazni City, ed i distretti di Waghaz e Deh Yak. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. Le forze di sicurezza sono intervenute per contrastare gli insorti che, sostengono fonti della polizia, hanno conquistato numerosi villaggi e check-point. In un comunicato il portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan ha assicurato che i talebani hanno catturato il distretto di Waghaz, ma l'annuncio non è stato né confermato né smentito dalle autorità locali.