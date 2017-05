(ANSA) - OLBIA, 20 MAG - Si chiama "A" ed è lo yacht a vela più grande del mondo: in questi giorni l'imbarcazione del miliardario russo Andrey Melnichenko è in Sardegna. Da ieri notte è ormeggiato davanti all'isola di Tavolara, nelle acque di Porto Taverna a Loiri Porto San Paolo, in Gallura. Lo yacht progettato dall'archistar Philippe Starck e realizzato in Germania, è un veliero di 143 metri con tre alberi e otto ponti, ed ha una parte in vetro in cui è possibile osservare il mondo subacqueo. Il suo valore è di circa 400 milioni di euro. Andrey Melnichenko, la cui fortuna è stimata in 13,4 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes è il 139/o uomo più ricco del mondo. (ANSA).