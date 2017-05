Cinghiale passeggia davanti alla stazione Brignole a Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Un cinghiale a passeggio nei giardini davanti alla stazione ferroviaria di Genova Brignole, nel centro della città. E' successo la scorsa notte. L'animale è stato avvistato da automobilisti e passanti, mentre si aggirava nei giardini di viale Caviglia: sono stati loro a segnalarlo alla centrale operativa dei vigili urbani. Gli agenti della polizia municipale hanno presidiato l'area per evitare che l'animale potesse intralciare la circolazione e diventare un pericolo. A notte inoltrata il cinghiale si è allontanato dirigendosi verso il greto del vicino torrente Bisagno. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di cinghiali nel centro cittadino. Poche settimane fa, proprio nel greto del Bisagno, aveva preso dimora una famiglia di ungulati divenendo attrazione per i passanti. Ma cinghiali sono stati avvistati nel quartiere residenziale di Albaro, nel parcheggio dell'ospedale San Martino, nei pressi della Lanterna, monumento simbolo di Genova, sul lungomare. Il 3 maggio scorso, alcuni cinghiali avevano passeggiato in via XX Settembre, la via principale di Genova. Nello stesso giorno uno era finito nel parcheggio del vicino ospedale Galliera e lì abbattuto perchè, era stato detto, creava un pericolo al personale e a chi si recava in ospedale per visite ai degenti o accertamenti medici. L'uccisione innescò polemiche e l'associazione animalista Aidaa ha presentato un esposto in procura. Non sono mancati, ultimamente, anche incidenti a causa dei cinghiali, il 31 marzo, sulle alture della città, un motociclista è finito in ospedale dopo aver investito un ungulato che era entrato in strada. (ANSA).