Mons. Fabio Dal Cin nuovo Arcivescovo di Loreto

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 20 MAG - Papa Francesco ha accettato la rinuncia presentata da mons. Giovanni Tonucci e ha nominato mons. Fabio Dal Cin Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per il Santuario Lauretano, nonché Delegato Pontificio per la Basilica di Sant'Antonio in Padova. Mons. Fabio Dal Cin, 52 anni, nato a Vittorio Veneto, era finora Officiale della Congregazione per i Vescovi. E' stato ordinato sacerdote nel 1990. Dottore in Teologia, dal 2012 è Cappellano di Sua santità e attualmente prestava assistenza spirituale presso il Santuario della Madonna della Quercia a Roma. Mons. Giovanni Tonucci, appresa notizia della nomina del suo successore, ha dichiarato: "Accogliamo con immensa gratitudine la decisione del Santo Padre che, nella sua preoccupazione pastorale per la Chiesa, ha dato alla Prelatura di Loreto un nuovo Arcivescovo, nella persona di Monsignor Fabio Dal Cin''.