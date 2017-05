(ANSA) - RIAD, 20 MAG - "Un grande onore" essere qui. Così Donald Trump al re saudita Salman durante il breve colloquio che i due hanno avuto all'interno della saletta dell'aeroporto di Riad. Dopo la stretta di mano alla scaletta dell'Air Force One, Trump e il re hanno posato seduti per i fotografi, sorridendo entrambi, e parlando tra loro per pochi minuti. Il capo di gabinetto, Reince Priebus ha detto ai giornalisti che Trump ha trascorso le lunghe ore del viaggio per Riad parlando con lo staff, lavorando al discorso che pronuncerà domani al mondo musulmano e concedendosi un breve riposo.