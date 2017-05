(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - In una conversazione intercettata l'armatore Ettore Morace, arrestato ieri per corruzione, ha detto al padre Vittorio che l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, oggi ministro con delega per il Mezzogiorno, era colui che l'aveva aiutato nell'acquisizione della Siremar. ''Siamo andati a cena con lui - dice Morace - e insomma tutto contento, che ha saputo che stiamo andando bene...insomma ci segue ci segue''. Nell'ordinanza di custodia cautelare che riporta il passaggio il seguito è coperto da omissis.