(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - La Procura di Palermo ha chiesto al gip di richiedere al Senato l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra l'armatore Ettore Morace e Simona Vicari, parlamentare di Ap ed ex sottosegretario alle Infrastrutture, indagata per corruzione nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Morace e del candidato sindaco di Trapani Girolamo Fazio.L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi. Si tratta di intercettazioni indirette. Le utenze messe sotto controllo, infatti, non erano quelle di Vicari, ma quelle di Morace. E in questo contesto gli investigatori hanno registrato alcune telefonate tra l'armatore e la politica. La legge, però, in casi simili, prevede che per l'utilizzo a carico del parlamentare serva l'autorizzazione della Camera di appartenenza: il Senato in questo caso.