Pakistan: cinque attentati nel nord-est, 14 feriti

(ANSA) - ISLAMABAD, 20 MAG - Almeno 14 persone, fra cui sette bambini, sono rimaste ferite oggi in Pakistan in cinque successivi attentati realizzati nella zona di Shabqadar della provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce GEO Tv di Islamabad. Nell'incidente più importante sconosciuti hanno lanciato una rudimentale bomba a mano all'esterno della casa di un individuo di nome Subhanullah. Nella deflagrazione undici persone di una stessa famiglia sono rimaste ferite e trasferite in ospedale. Poco dopo un'altro ordigno è stato lanciato vicino all'ingresso della 'Islamia Public School' dell'area di Zareef Kor, causando il ferimento di un bambino e di una guardia della sicurezza. In un ultimo attacco a Miro, infine, tre esplosioni sono avvenute davanti altrettante case, dove una persona è rimasta ferita. La polizia ha avviato ricerche per cercare di localizzare gli autori degli attentati.