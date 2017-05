Iran: Putin si congratula con Rohani per vittoria

(ANSA) - MOSCA, 20 MAG - Vladimir Putin ha inviato un telegramma a Hassan Rohani congratulandosi per la sua vittoria alle presidenziali iraniane. Nel suo messaggio, Putin ha espresso fiducia sulla messa in atto degli accordi bilaterali tra Russia e Iran. Lo riferisce il Cremlino. "Il capo di Stato russo - scrive l'ufficio stampa del Cremlino - ha ribadito la sua volontà a continuare il lavoro attivo congiunto per l'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-iraniane, sia a livello bilaterale sia sul piano internazionale". Nel suo messaggio, Putin ha inoltre "espresso fiducia nella messa in atto con successo degli accordi" tra Russia e Iran, "compresi quelli raggiunti durante la recente visita ufficiale di Rohani in Russia, nell'interesse delle due nazioni amiche, nella continuazione degli sforzi per mantenere stabilità e sicurezza nel vicino e nel Medio oriente e in tutto il mondo".