Incendio in podere Salento, oltre mille ulivi distrutti

(ANSA) - GALATINA (LECCE), 20 MAG - Oltre mille ulivi, molti dei quali secolari, sono andati in fumo la notte scorsa in un vasto incendio divampato in una campagna sulla strada provinciale che collega Galatina a Collemeto, in contrada "Guidato", probabilmente in seguito a stoppie bruciate e lasciate incautamente accese. Il rogo, alimentato dal forte vento, ha in breve aggredito tutta la vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare ore per spegnere le fiamme. Secondo gli agenti del commissariato di Galatina, l'incendio avrebbe avuto origine da alcune stoppie accese. Un incendio con le stesse modalità si è verificato anche in un uliveto in agro di Parabita: in questo caso sono stati oltre 40 gli ulivi bruciati nell'incendio.