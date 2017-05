Nigeria: 82 liceali liberate incontrano le famiglie

(ANSA) - ABUJA, 20 MAG - Hanno finalmente incontrato i loro familiari le 82 studentesse nigeriane liberate poco più di due settimane fa dopo più di tre anni di schiavitù nelle mani degli integralisti islamici Boko Haram. Lo hanno reso noto fonti del governo precisando che le giovani oggi hanno potuto riabbracciare i loro cari per la prima volta da quando sono tornate in libertà. Alcune famiglie sono state viste nella capitale Abuja. Quello delle 82 giovani rilasciate all'inizio del mese è il gruppo più consistente di prigioniere consegnate da Boko Haram dall'inizio dell'anno. In cambio le autorità nigeriane hanno scarceraro cinque importanti esponenti del sanguinario gruppo terrorista. La maggior parte delle ragazze, che avevano dai 13 ai 17 anni quando sono state sequestrate, sono state costrette a 'sposare' i miliziani, sono state stuprate e hanno avuto figli. In ogni caso delle 276 liceali rapite nel 2014 mentre si trovavano nella loro scuola a Chibok, ben 113 mancano ancora all'appello.