Spagna: primarie Psoe fra Sanchez e Diaz

(ANSA) - MADRID, 20 MAG - Sarà forse una manciata di voti a decidere domani sera la vittoria di Susana Diaz o Pedro Sanchez alle primarie per l'elezione del nuovo segretario del Psoe spagnolo, in crisi da mesi dopo il defenestramento dello stesso Sanchez il primo ottobre scorso. La presidente dell'Andalusia e l'ex-segretario sono dati in quasi parità nei pronostici della vigilia. Susana Diaz è appoggiata dai leader storici del partito come Josè Luis Zapatero e Felipe Gonzalez e propone una linea socialdemocratica di continuità rispetto al Psoe che ha governato il paese in alternanza con il Pp dalla fine della dittatura franchista. Sanchez propone una linea 'di rottura', secondo i suoi avversari ispirata a quella di Podemos, e 'anti-Rajoy', popolare fra i militanti. Domani i 188mila iscritti decideranno quale dei due governerà il partito. interne. Il terzo candidato, l'ex-premier basco Patxi Lopez, ex-alleato di Sanchez, non sembra in grado di aspirare alla vittoria.