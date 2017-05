Maltempo, temporali e venti forti al centro-sud

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La perturbazione che interessa l'Italia determinando diffuso maltempo sulle regioni centrali si estenderà dalla tarda serata anche a quelle meridionali con temporali sparsi accompagnati da un'intensificazione dei venti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che estende ed integra quello di ieri. Rischio frane e allagamenti. Previste dalla tarda serata precipitazioni con rovesci o temporali su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, specie sul Gargano, in estensione, da domani, a Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono venti forti fino a burrasca forte su Umbria e Lazio, in rapida estensione ad Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, con mareggiate. Per domani allerta gialla su Marche, Abruzzo, Basilicata e Molise, su alcuni settori del Lazio, su gran parte della Puglia oltre che sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.