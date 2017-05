Ruba Rolex agli anziani, 'caccia' a donna che fa avances

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Indagini della polizia su una serie di furti in strada di Rolex sfilati da una giovane donna, che potrebbe essere la stessa, ad anziani a Firenze e Empoli. Dopo averli distratti con frasi e gesti suadenti, ha sottratto dai loro polsi orologi preziosi. Ieri risultano tre casi simili. In uno, un 75enne è stato rapinato di mattina in via Crispi da una giovane che prima gli ha chiesto informazioni, poi ha fatto delle avances quindi gli ha strappato dal polso un Rolex da 5.000 euro ed è scappata sull'auto guidata da un complice. Dopo, alle 13, in via Aretina, un 70enne è stato derubato del suo Rolex da 20.000 euro da una donna di circa 25 anni, che lo aveva avvicinato per chiedere indicazioni e poi lo ha distratto proponendogli di andare a casa sua: invece gli ha sfilato l'orologio di valore. Terzo episodio a Empoli. Una giovane, forse la stessa, si è fatta persino palpare il seno per agganciare un 83enne e levargli il Rolex: stavolta però l'orologio era un falso.