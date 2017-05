Marcia Migranti, Sala 'voglio costruire ponti non muri'

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Il tema dell'immigrazione "riguarderà le nostre vite per i prossimi decenni e io voglio essere un costruttore di ponti non di muri". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco della manifestazione 'Insieme senza Muri'. "Di fronte al tema epocale delle migrazioni non si può girarsi dall'altra parte. Vi prometto che non lo farò. Lavoro ogni giorno per costruire una grande Milano, ma questo non avrebbe senso se si perdesse l'anima solidaristica della città - ha concluso - io cercherò di fare Milano grande ma senza dimenticare la solidarietà".