Russia: Navalni accusa, appalti milionari a 'cuoco di Putin'

(ANSA) - MOSCA, 20 MAG - L'imprenditore Ievgheni Prigozhin, il 're' della ristorazione considerato vicino al leader del Cremlino e per questo soprannominato il 'cuoco preferito di Putin', con un 'cartello' di aziende realizzato ad hoc si è aggiudicato appalti del ministero della Difesa russo per un totale di almeno 23 miliardi di rubli (circa 360 milioni di euro) per fornire servizi abitativi nelle città militari: lo sostiene la Fondazione anticorruzione dell'oppositore Alexiei Navalni in un'inchiesta pubblicata ieri.