Melania senza velo in Arabia saudita, tace su diritti donne

(ANSA) - RIAD, 20 MAG - Quando scende dall'Air Force One, al suo arrivo in Arabia Saudita, Melania Trump sa di avere addosso gli occhi del mondo, sfoggia un look 'total black', che richiama l'abito delle donne saudite, ma con il capo scoperto, in un Paese dove in pubblico vige l'obbligo del nihab, il velo che lascia scoperti solo gli occhi. Senza velo anche la figlia di Trump, Ivanka, che va anche oltre, indossando un abito floreale. La scelta di Melania e Ivanka non è affatto una novità: nemmeno Michelle Obama lo indossò nel 2015, e a suo tempo neanche Laura Bush. Niente copricapo anche nelle visite a Riad di Angela Merkel o Theresa May. Ma c'è un tweet del passato che imbarazza Trump, quello del gennaio 2015 in cui attaccava proprio Michelle Obama, definendo il suo capo scoperto proprio a riad "un insulto" verso i sauditi; abbiamo già abbastanza nemici", scrisse il futuro presidente. Inoltre la Casa Bianca ha fatto sapere che diritti umani e diritti delle donne non saranno un tema centrale nei colloqui con le autorità saudite.