Cannes, evacuato il Palazzo del Cinema. Poi l'allarme rientra

Allarme rientrato al festival di Cannes, dove il Palazzo del Cinema era stato completamente evacuato in gran velocità, dal pubblico e dagli addetti ai lavori che ora sono stati fatti rientrare. I controlli sono aumentati, con decine di poliziotti in assetto antiterrorismo fuori e dentro il palazzo. Secondo quanto si apprende in modo informale l’allarme sarebbe scattato per uno zaino abbandonato.