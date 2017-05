Gb: domani stop a campagna elettorale per ricordare Jo Cox

(ANSA) - LONDRA, 20 MAG - La premier britannica Theresa May e il leader del Labour Jeremy Corbyn fermeranno la campagna elettorale domani per commemorare il primo anniversario dell'uccisione di Jo Cox. In realtà la parlamentare laburista 41enne fu uccisa brutalmente da uno squilibrato il 16 giugno dell'anno scorso, a una settimana dal referendum sulla Brexit, ma visto che le elezioni si terranno l'8 giugno i candidati si sono accordati sulla data di domani per ricordare la Cox. May e Corbyn dedicheranno la giornata a visitare progetti "che lavorano per unire le comunità" e così rendere omaggio alla convinzione della parlamentare che "ciò che ci unisce è più di ciò che ci divide". Il marito di Jo si è detto felice dell' iniziativa e spera che possa lanciare un segnale positivo. "Spero che la decisione condivisa dei politici di interrompere la campagna elettorale possa mandare un messaggio potente contro l'odio e e l'estremismo", ha dichiarato Brendan Cox ai media britannici.