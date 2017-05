Usa: leader democratico, Trump se ne deve andare

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - Duro attacco contro Donald Trump del presidente del partito democratico Usa, Tom Perez: "E' il presidente più pericoloso della storia americana. Se ne deve andare". Da settimane molti democratici auspicano l'impeachment del presidente per le vicende del Russiagate. Un obiettivo non facile da raggiungere considerando che al Congresso i repubblicani sono in maggioranza sia alla Camera che al Senato. Almeno fino al 2018 quando ci saranno le elezioni di metà mandato che rinnoveranno gran parte del Congresso.