Trump in Arabia Saudita balla danza tradizionale delle spade

(ANSA) - RIAD, 21 MAG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alcuni esponenti della Casa Bianca che lo accompagnano nella sua visita in Arabia Saudita hanno partecipato alla danza cerimoniale delle spade fuori del Palazzo Murabba. Un video, fra gli altri, dalla Cnn, mostra il segretario di Stato Rex Tillerson e quello del commercio Wilbur Ross danzare con delle spade appoggiate sulle loro spalle in mezzo a file di uomini in abito tradizionale saudita. Trump, circondato da alti funzionari sauditi, ondeggia avanti e indietro con il sorriso sul viso, mostrano alcune foto, mentre il capo stratega Steve Bannon, il capo dello staff Reince Priebus e il capo del consigliere economico Gary Cohn sembrano più riservati nei loro movimenti. La danza tradizionale delle spade, chiamata ardah, spiegano all'ambasciata saudita negli Stati Uniti, combina danza, percussioni e poesia cantata e segna solitamente l'inizio di eventi importanti, quali festività religiose o matrimoni.