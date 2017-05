Iran: Raisi, il vincitore principale è la nazione

(ANSA) - TEHERAN, 21 MAG - Anche per il candidato sconfitto alle presidenziali in Iran, Ebrahim Raisi, "il vero e primo vincitore è la nazione iraniana". Sulla grande partecipazione al voto si erano già concentrate ieri le dichiarazioni del presidente rieletto, Hassan Rohani, e della Guida suprema, ayatollah Sayyed Ali Khamenei. In un comunicato, Raisi ha lodato il ruolo di Khamenei nel voto, senza mai fare riferimento diretto al vincitore. "Grazie a Dio, la gloriosa partecipazione del popolo alle elezioni presidenziali ha ancora una volta dimostrato la grandezza del sistema istituzionale islamico", ha detto rimarcando che "la sicurezza, l'indipendenza e il progresso sono sempre stati garantiti dagli orientamenti intelligenti della Guida suprema".