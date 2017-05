Tunisia: esercito manda rinforzi a Tataouine

(ANSA) - TUNISI, 21 MAG - Le forze armate tunisine hanno rafforzato la loro presenza nei pressi di Tataouine, a difesa della stazione di pompaggio di petrolio di Eli Amour - SP 4 della pipeline Trapsa - che alimenta la raffineria di Skhira, bloccata nel tardo pomeriggio di ieri da un gruppo di manifestanti. Lo hanno detto fonti locali all'ANSA. Da settimane i giovani di Tataouine, radunati in sit-in a El Kamour, chiedono misure concrete per l'occupazione e maggiori fondi per lo sviluppo regionale. Una parte dei manifestanti ha accettato nei giorni scorsi le misure proposte dal governo, un'altra parte ha invece deciso di proseguire nelle rivendicazioni. Il presidente della Repubblica tunisino Beji Caid Essebsi ha disposto il 10 maggio scorso che la difesa delle installazioni petrolifere al sud sia affidata all'esercito per tutelare la produzione nazionale.