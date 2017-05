Calcioscommesse a San Marino, arrestato un calciatore

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Calcioscommesse a San Marino: ieri sera è stato arrestato davanti al San Marino Stadium di Serravalle dagli agenti della Polizia civile Armando Aruci, attaccante albanese della Virtus, che doveva essere premiato come cannoniere nel campionato. L'arresto è avvenuto davanti agli occhi di decine di persone arrivate per assistere alla finale del campionato sammarinese tra il Tre Penne e La Fiorita. L'inchiesta sul calcioscommesse sammarinese, condotta dal commissario della legge Simon Luca Morsiani, ad aprile aveva portato in carcere un compagno di squadra di Aruci. Nel mirino del magistrato la partita di Coppa Titano Virtus-San Giovanni, giocata a marzo e finita 0-1. Ci si sarebbero stati flussi di giocata altissimi su quel risultato. In particolare sarebbero stati molto alti nelle ricevitorie della zona e in quelle di Campania e Sicilia. Pare che le vincite abbiano superato i 300mila euro. (ANSA).