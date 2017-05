Netanyahu, con Trump discuterò di pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 MAG - Con Trump "parlerò di pace". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in apertura dell'incontro di governo a Gerusalemme in vista dell'arrivo domani del presidente Usa. "Discuterò - ha spiegato - le maniere per rafforzare ancora di più la nostra alleanza e i nostri legami di sicurezza. Ma anche i modi per far avanzare la pace". "E' un onore che per la sua prima visita all'estero abbia scelto - ha aggiunto - di venire a Gerusalemme, la nostra capitale, e in Israele". Secondo il sito della Casa Bianca, Donald Trump chiederà a Benyamin Netanyahu ed Abu Mazen (Mahmoud Abbas) "di intraprendere passi decisivi verso la pace". Secondo i media, che citano fonti Usa, tali passi riguardano per Israele "il freno degli insediamenti e il miglioramento dell'economia palestinese", mentre per questi "la fine dell'istigazione e della violenza verso lo stato ebraico". Per le stesse fonti "si è ancora ai primi passi nel riavvio dei negoziati".