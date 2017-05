Voto Gb: Labour riduce gap su Tory,sondaggio indica 35 a 44%

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Si riduce il divario fra Conservatori e Laburisti a meno di 20 giorni dalle elezioni britanniche dell'8 giugno. Un sondaggio realizzato da YouGov per il Sunday Times indica per la prima volta dopo diverso tempo uno scarto a una sola cifra: con il partito di Theresa May al 44% e quello di Jeremy Corbyn al 35. Per la premier si tratta di un risultato inferiore a precedenti rilevazioni, seppure a livelli ancora record, mentre per il suo principale avversario d'un bottino nettamente migliore rispetto al 30% circa ottenuto dal Labour di Gordon Brown nel 2010 o da quello di Ed Miliband nel 2015; e d'un ritorno addirittura alla quota toccata in occasione dell'ultima vittoria elettorale di Tony Blair (nel 2005). Altri sondaggi confermano la 'rimonta', sebbene più sfumata.