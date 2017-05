Veterinario ucciso, collaboratore ferito

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 21 MAG - E' stato ucciso a coltellate Olindo Pinciaroli, il veterinario maceratese di 54 anni trovato cadavere a bordo di un'ambulanza veterinaria stamani lungo la Chiaravallese, fra Osimo e Polverigi. Il collaboratore che viaggiava con lui, un italiano di 30 anni, anche lui ferito, è stato rintracciato dai carabinieri, e ora si trova nell'ospedale di Osimo. Al momento la sua posizione è quella di persona informata sui fatti. Il veterinario e il suo assistente erano diretti a Polverigi (Ancona), per prestare assistenza medica ad un maneggio. Secondo il collaboratore della vittima, che presenta ferite ad una gamba e alle mani, attorno alle 9:30 sarebbero stati aggrediti da altre persone, non ancora rintracciate. Fra le ipotesi al vaglio dei carabinieri di Osimo e del Reparto investigativo di Ancona la rapina violenta, o una discussione degenerata nell'accoltellamento, ma non si escludono altri scenari. Sul luogo del delitto anche il medico legale e il sostituto procuratore Marco Puccilli.