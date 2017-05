Usa coltello dopo offese su WhatsApp, 15enne denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Prima le offese reciproche via WhatsApp poi l'appuntamento in centro a Sant'Ilario d'Enza dove dalle parole due minorenni sono passati alle mani e addirittura uno dei due ha estratto un coltello da cucina colpendo al volto il rivale. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un 15enne abitante nel reggiano per lesioni aggravate. Se la caverà con una prognosi di 10 giorni e tre punti di sutura, per una ferita da taglio alla guancia, il coetaneo rimasto ferito che è dovuto ricorrere alle cure mediche. Secondo quanto ricostruito i 2 adolescenti, che non si conoscevano, facevano parte di un gruppo di WhatsApp. Interagendo hanno incominciato, senza alcun apparente motivo, ad offendersi reciprocamente sino a quando hanno deciso di darsi appuntamento per chiarire la diatriba. (ANSA).