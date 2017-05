Trump ai leader arabi, cacciate i terroristi da qui

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - "Non ci può essere tolleranza verso il terrorismo": lo ha detto Donald Trump rivolgendosi ai leader del mondo musulmano a Riad. "Possiamo vincere solo se le forze del bene saranno unite e se tutti in questa stanza daranno il loro contributo. L'America è pronta a stare al vostro fianco ma non possiamo annientare il nemico al posto vostro: cacciate i terroristi dai vostri luoghi di culto e dalla vostra terra", è l'appello lanciato. Trump ha anche annunciato un accordo volto a bloccare e tagliare i finanziamenti ai gruppi terroristici: "Un altro passo storico", ha detto il presidente americano a Riad.