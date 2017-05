Voto Gb: incontri unitari in memoria Jo Cox, comizi tacciono

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - Un momento di raccoglimento sopra le parti e oltre le polemiche della campagna elettorale in vista del voto dell'8 giugno. Così, nel silenzio dei comizi, la politica britannica ha voluto ricordare oggi Jo Cox, la deputata laburista impegnata in favore dei rifugiati uccisa quasi un anno fa, a pochi giorni dal referendum sulla Brexit, nel suo collegio a Birstall (West Yorkshire) da Tommy Mair, estremista di destra inglese con alle spalle una storia di turbe psichiche. L'iniziativa d'interrompere gli appuntamenti elettorali di piazza, promossa dal leader del Labour, Jeremy Corbyn, d'intesa con la premier conservatrice, Theresa May, è stata accolta dai capifila di tutti i maggiori partiti. Ed è culminata proprio a Birstall in un raduno che ha allineato insieme i candidati laburista, conservatore, liberaldemocratico e verde in corsa per il seggio che fu della Cox, oltre a familiari e sostenitori della parlamentare e attivista dei diritti umani assassinata.