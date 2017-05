Commercianti bolognesi premiati per 82 anni lavoro a testa

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Aura e Gigino, due commercianti bolognesi, oggi hanno festeggiato 82 anni di lavoro a testa, e in Piazza Maggiore sono stati insigniti del titolo di "Regina e Re del lavoro d'Italia" dall'Associazione Hey Joe che, grazie all'impegno di Valerio Negroni, da anni opera a Bologna con attività solidaristiche e promozionali della città. I due recordman del lavoro, lei 93 anni, lui 97, sono stati premiati dalla presidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Simonetta Saliera con una pergamena commemorativa. I due sono commercianti ambulanti di stoffe e fanno ancora il mercato. Gigino suona anche il violino in un'orchestra del teatro dialettale. "Siete un esempio e una speranza per tutti noi - ha detto Saliera -: dimostrate come il lavoro sia prima di tutto dignità della persona umana, come sia il dovere di una comunità di rispettare chi quotidianamente opera e si impegna. E come il lavoro sia soprattutto vedersi riconosciute le proprie fatiche".