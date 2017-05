Spagna: discendenti contro sfratto resti Franco da mausoleo

(ANSA) - MADRID, 21 MAG - I discendenti del dittatore Francisco Franco sono unanimi nell'opporsi a un eventuale sfratto dei resti del 'caudillo' dal mausoleo del Valle de los Caidos, chiesto nei giorni scorsi dal Congresso dei deputati di Madrid. La figlia del 'generalissimo' Carmen Polo Franco, duchessa de Franco, 90 anni, e i suoi sette figli, rileva El Mundo, sono "uniti" nel rifiuto di un trasferimento della bara in un cimitero privato come propone il Congresso, ha detto Francis Franco, nipote del dittatore, signore di Meiras e marchese di Villaverde. Il governo del premier conservatore Mariano Rajoy ha detto che per ora non intende dare applicazione alla mozione non vincolante, del Congresso, approvata con il voto favorevole di tutti i partiti meno il Pp che si è astenuto per "non riaprire vecchie ferite". I resti del dittatore riposano nel mausoleo del Valle de los Caidos a nord di Madrid dalla sua morte nel 1975. Finora il parlamento di Madrid non si era mai pronunciato per un loro trasferimento.