Papa: oggi visita pastorale in parrocchia San Pier Damiani

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Papa Francesco ha visitato oggi la parrocchia di San Pier Damiani ai Monti di San Paolo, a Casal Bernocchi (Acilia), nella periferia sud di Roma. Si tratta della parrocchia di cui è titolare il cardinale vicario di Roma, Agostino Vallini, prossimo a lasciare il suo incarico per raggiunti limiti di età, dopo due anni di proroga. Grande l'esultanza dei fedeli all'arrivo del Pontefice, con applausi e grida "Viva il Papa". Bergoglio ha incontrato anche i bambini del Centro sportivo di Casal Bernocchi. "Io quando avevo la tua età (11 anni ndr) - ha risposto a uno di loro che gli aveva chiesto quale sport praticasse da piccolo - giocavo al calcio, ma non ero bravo e da noi quelli che non sono bravi nel calcio si chiamano 'pata dura', gamba dura. Io ero un 'pata dura' e per questo di solito facevo il portiere, per non muovermi". "E non è una parolaccia! - ha poi esclamato scherzando il Pontefice - Si dire 'pata dura', non è parolaccia".