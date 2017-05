Mdp: Speranza a Pisapia, renzismo va superato non addolcito

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "In un paese normale ci sarebbe il centrosinistra, ma la realtà è che il centrosinistra si è rotto non su questione personali, ma per scelte politiche sbagliate. Capisco il tentativo di riunire nelle parole di Giuliano Pisapia, ma serve chiarezza limpida: serve un'alternativa, qui non si tratta di addolcire il renzismo, ma di superarlo". Così Roberto Speranza, parlando dal palco di Mdp, replica all'ex sindaco di Milano che chiede ancora di lasciare aperte le porte per un centrosinistra unito con il Pd.