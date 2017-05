Siria, regime riprende controllo Homs, ex bastione rib

(ANSA) - BEIRUT, 21 MAG - Era diventata la città simbolo della rivolta del 2011 contro Bashar el Assad, era diventata la "capitale della rivoluzione". Da oggi Homs, la terza città della Siria, dopo oltre quattro anni di feroce assedio, è tornata interamente in mano di Damasco ed è stata "liberata da ogni opposizione armata", nelle parole del regime, che ha diffuso in serata la notizia, dopo l'evacuazione controllata dell'ultimo quartiere, Al-Waer. Sulla base dell'accordo fra le parti, sono stati portati a Idlib i ribelli armati e i loro familiari - usciti dalla città col volto coperto e autorizzati a tenere armi leggere per l'autodifesa, e anche gli oppositori politici, e sono entrate le forze fedeli al presidente. I ribelli anti-Assad, perduta l'ex "città martire" Aleppo e Homs - ormai allo stremo dopo la grande offensiva governativa del 2014 -, nonché quasi tutta Damasco, restano arroccati in gran parte della provincia attorno ad Aleppo lungo il confine turco e a Idlib e dintorni.