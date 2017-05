Camion contro bus: 24 feriti a Mestre

Un camion ha tamponato intorno alle 5 di stamane un autobus della linea 6 a Mestre: 24 persone sono rimaste ferite. Sul posto per i soccorsi il personale del 118 con numerose ambulanze e tre squadre dei vigili del fuoco, intervenuti anche con l’autogru. Tredici feriti sono stati portati in ospedale dalle ambulanze, compreso il conducente del camion, mentre altri undici contusi in maniera più leggeri sono stati trasportati da un pulmino dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto nei pressi del ponte della Libertà tra Mestre e Venezia. Secondo la ricostruzione, un camion ha tamponato il bus di linea, che è andato a sbattere contro il guardrail invadendo parzialmente la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata. Sono ora in corso le operazioni di recupero dei mezzi incidentati. Sul posto le forze di polizia.

Nessuno dei feriti, secondo le prime informazioni da fonti sanitarie, sarebbe in pericolo di vita. Nelle fasi dei soccorsi, non è stato registrato alcun "codice rosso". Ad avere riportato ferite gravi, anche l’artista del camion ricoverato all’ospedale all’Angelo, a Mestre. In corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente. A bordo del mezzo dell’Actv c'erano soprattutto pendolari diretti a Venezia.