Rapine commesse da 'baby gang', 5 arresti dei Cc a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAG - I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni, firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minori dell'Emilia-Romagna Luigi Martello. L'indagine, coordinata dalla Procura per i minorenni guidata da Silvia Marzocchi, ha portato all'identificazione dei componenti di una 'Baby gang', responsabile di una serie di rapine commesse in città. Una di queste è l'episodio di piazza Spadolini dove il 30 aprile un 40enne è finito all'ospedale con una caviglia rotta, dopo essere stato circondato e rapinato da un gruppo di giovanissimi.(ANSA).