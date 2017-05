(ANSA) - AOSTA, 22 MAG - L'alpinista valdostano Hervé Barmasse ha scalato lo Shisha Pangma, 8.013 metri, in Tibet. Assieme a lui c'era anche il tedesco David Goettler. Sono saliti in stile alpino, senza ossigeno supplementare e senza portatori di alta quota. Il progetto iniziale di aprire una nuova via è stato abbandonato a causa delle condizioni meteo. Barmasse e Goettler stanno rientrando al campo base.(ANSA).