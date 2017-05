Usa: protesta studenti Notre Dame contro vice presidente

(ANSA) - SOUTH BEND, 22 MAG - Decine di studenti e le loro famiglie hanno abbandonato ieri la cerimonia di consegna delle lauree all'università di Notre Dame, in Indiana, in segno di protesta contro il vice presidente americano ed ex governatore dello Stato, Mike Pence, che era stato invitato per il discorso di apertura della giornata. La protesta, ha detto una studentessa - Cassandra Dimaro - ai media locali, e' stata organizzata in segno di solidarietà "con coloro, come noi, che hanno subito l'impatto delle politiche dell'amministrazione Trump". Durante la cerimonia il presidente Donald Trump e' stato criticato dagli studenti per il progetto del muro tra gli Stati Uniti e il Messico e per il trattamento riservato ai musulmani.