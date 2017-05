Thailandia: bomba in ospedale, oltre 20 feriti

(ANSA) - BANGKOK, 22 MAG - Oltre 20 persone sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di una bomba in un ospedale di Bangkok: lo hanno reso noto le autorità thailandesi. L'esplosione è avvenuta questa mattina nella sala d'aspetto dell'ospedale Phra Mongkutkhlao, in una stanza dove tra le persone in attesa di cure mediche c'erano alcuni ex ufficiali delle forze armate. Secondo i media locali, le ferite sono tutte di entità lieve. Al momento l'attentato non e' stato rivendicato. Il tutto sembra però avere i contorni del gesto politico, dato che oggi in Thailandia ricorre il terzo anniversario del colpo di stato con cui la giunta dell'attuale primo ministro Prayuth Chan-ocha prese il potere dopo sei mesi di proteste di piazza contro il precedente governo di Yingluck Shinawatra, rinviando più volte il ritorno alle urne e applicando un giro di vite al dissenso.