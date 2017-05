(ANSA) - MOSCA, 22 MAG - Centinaia di persone sono in fila presso la cattedrale del Cristo Salvatore, a Mosca, per poter venerare le reliquie di San Nicola da Bari che ieri sono arrivate nella capitale russa. Le visite per il pubblico si apriranno oggi alle 14:00 ore locali. Le reliquie del santo, accolte ieri dal patriarca della chiesa ortodossa Kirill, resteranno a Mosca sino a metà luglio, poi si trasferiranno a San Pietroburgo sino al 28 luglio. Lo riportano media locali russi.