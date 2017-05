Francia: successo Macron, più ordini per fabbrica 'minata'

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - Primo successo per Emmanuel Macron e per il suo ministro dell'Economia, l'ex Republicains Bruno Le Maire: Renault e PSA si sono impegnate ad aumentare gli ordini alla fabbrica di componenti auto GM&S Industry, che è in fallimento. Gli operai, una decina di giorni fa, avevano annunciato di aver minato lo stabilimento con bombole di gas minacciando di farlo esplodere in mancanza di rassicurazioni sul loro futuro. L'impegno dei due giganti dell'auto francese è il frutto di incontri durante il fine settimana da parte di Le Marie con il presidente di Renault, Carlos Ghosn, e con il presidente di PSA, Carlos Tavares: Renault dovrebbe raddoppiare gli ordini portandoli da 5 a 10 milioni di euro e PSA da 10 a 12 milioni. "Tali impegni - fa sapere il ministero dell'Economia - consentiranno di raggiungere un livello di fatturato nel 2017 vicino ai 25 milioni di euro e rendono possibile il proseguimento dell'attività e delle discussioni sull'acquisizione della fabbrica".