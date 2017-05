Voto Gb: Corbyn criticato per commenti 'ambigui' su Ira

(ANSA) - LONDRA, 22 MAG - Torna nel pieno della campagna elettorale per le elezioni dell'8 giugno la datata accusa a Jeremy Corbyn sui suoi contatti con i repubblicani nordirlandesi di 30 anni fa, all'epoca del suo impegno pacifista per il dialogo nell'Ulster, dopo alcune sue ultime dichiarazioni definite come "ambigue". A farlo è soprattutto la stampa britannica filo-conservatrice secondo cui il leader laburista non avrebbe condannato in modo univoco gli attentati del gruppo paramilitare ai tempi dei Troubles limitandosi a dire che tutti gli attacchi con ordigni esplosivi sono sbagliati. Per il Daily Telegraph, il giornale più vicino ai Tories che accusano la perdita nei sondaggi di punti di vantaggio sul Labour per le critiche sulla riforma sociale, Corbyn sarebbe stato addirittura "travolto" dalle polemiche, in particolare per le parole della leader unionista del Dup, Arlene Foster, secondo cui il suo è un comportamento politicamente inaccettabile.